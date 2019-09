Portugal entra a perder na qualificação para o Euro feminino

Portugal iniciou a fase de qualificação para o Europeu de andebol feminino com uma derrota frente à seleção da República Checa, por 31-20, em jogo do grupo 5.

A equipa das quinas conseguiu discutir o encontro durante os primeiros 30 minutos, apesar da desvantagem registada (13-11), mas, após o intervalo, “desapareceu” da partida e permitiu ao adversário disparar no resultado.

As outras seleções do grupo, Suécia e Macedónia do Norte, apenas se defrontam na quinta-feira.

ANDEBOL - Campeonato da Europa - Femininos - Qualificação (2ª ronda)

Grupo 5 - 1ª Jornada

República Checa 31-20 Portugal

Suécia 35-26 Macedónia do Norte

Classificação

1- República Checa (31-20) 2 pontos

2- Suécia (35-26) 2

3- Macedónica do Norte (26-35) 0

4- Portugal (20-31) 0

Grupo 5 - 2ª Jornada

Portugal – Suécia, 28 set, 16h30

Macedónia do Norte - Rep Checa, 28 set, 17h00