João Souto. Sporting “focado e motivado” para vencer Taça Continental

João Souto, hoquista do Sporting, anuncia que a equipa tem o objetivo claro de conquistar a Taça Continental, competição que reúne os finalistas das duas maiores competições europeias da modalidade, a Liga Europeia e Taça CERS.

“Estamos muito focados e muito motivados para conquistar este troféu que, para nós hoquistas, é um troféu com muito valor porque vai reunir as melhores equipas da Europa do ano anterior. E para o Sporting é um troféu muito importante como mostra a vontade e o crer que o Sporting teve na organização desta prova”, disse o jogador dos leões, em entrevista a Bola Branca.



A competição acontece este fim-de-semana na casa dos leões, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e além do Sporting participam FC Porto, Lleida e Sarzana.

Meias-finais com italianos

O Sporting, campeão europeu em título, defronta os italianos do Hockey Sarzana, finalistas vendidos da Taça CERS. O ex-atleta do HC Turquel tem o raio-x do Sarzana e confirma que será um adversário complicado.

“É uma equipa que nós analisámos e que vimos que tem muitos pontos fortes, é uma equipa muito competitiva e que vai causar grandes problemas ao Sporting. Nós, enquanto equipa, estamos preparados para enfrentar esses problemas, temos noção das dificuldades, mas também temos noção da nossa valia e do que podemos fazer", sublinha.

Por isso, Souto pede aos adeptos do Sporting que encham o pavilhão e ajudem a equipa a chegar à final. “Como é um desafio muito difícil, precisamos do apoio de todos os adeptos, precisamos de uma casa cheia para ser menos difícil ultrapassar este obstáculo que é o Sarzana”, acrescenta.

Porto favorito na outra meia-final

Na outra meia-final vão estar o Lleida, vencedores da Taça CERS, e o FC Porto, finalista vencido da Liga Europeia. João Souto dá favoritismo aos dragões, mas alerta para os pontos fortes dos espanhóis.

“Numa competição europeia, num formato de "'final four' é sempre complicado falar em favoritos. Numa meia-final o jogo pode cair para qualquer dos lados, mas se formos olhar aos plantéis e à qualidade individual podemos pensar que o FC Porto será favorito em relação ao Lleida. Mas o Lleida já nos demonstrou noutros anos nas competições europeias que é uma equipa muito forte em desafios a eliminar e, portanto, também vai ser complicado para o FC Porto”, refere o avançado leonino.

Sporting quer ganhar tudo

A época de hóquei em patins está no início, mas o Sporting tem os objetivos bem definidos: ganhar todas as provas em que está inserido.

“O Sporting tem cinco títulos para poder conquistar esta época e está focado. O trabalho que temos desenvolvido nesta pré-época é para estarmos preparados durante a época para estar, primeiro em todas essas decisões, e depois de lá estar, tentar conquistá-las”, observa.

João Souto chegou a Alvalade vindo do HC Turquel. O jogador confirma que “foi uma mudança grande, mas a adaptação foi a roçar a perfeição, muito fácil porque os colegas assim o permitiram, assim como a equipa técnica e o treinador”.