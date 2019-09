João Sousa falhas meias-finais do Open de Chengdu

João Sousa foi eliminado nos quartos de final do Open de Chengdu, na China, e não foi capaz de repetir o resultado do ano passado, quando chegou às meias-finais. O número nacional 62 do "ranking" mundial, perdeu com Lloyd Harris, em três sets, por 6-7, 6-3 e 6-4.

O sul-africano (111) está a ter uma participação de sonho no torneio chinês. Eliminado no torneio de qualificação, Harris entrou para o quadro principal com estatuto de "lucky loser", devido à desistência de outro tenista.

Antes de eliminar João Sousa, Lloyd Harris deixou Marton Fucsovics (66) e Dusan Lajovic (29) pelo caminho. Nas meias-finais vai defrontar o cazaque Alexander Bublik, número 71 do mundo.