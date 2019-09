​Santana Lopes apela aos abstencionistas. Deem uma oportunidade ao Aliança

Pedro Santana Lopes quer ver o Aliança no novo Parlamento. O ideal seria um grupo parlamentar de dois deputados, mas para isso são precisos votos, mais do que a simpatia com que é recebido nalguns bairros de Lisboa.



Por onde passa, o antigo primeiro-ministro vai deixando o apelo àqueles que costumam ficar em casa para que. Desta vez, no dia 6 de outubro se pronunciem sobre o futuro político de Portugal. E já agora, votem no Partido Aliança.

A campanha do Aliança está a correr bem, “a aceitação é muito boa, são todos muito simpáticos. Daí até ao voto, vamos ver”, diz Pedro Santana Lopes à Renascença, numa pequena conversa enquanto alguns membros da equipa filmam mais alguns segundos para o tempo de antena do partido. Desta vez, à entrada do Metro da Cidade Universitária, sem acessos que permitam que seja usada por um estudante deficiente em cadeira de rodas.

Para trás tinha ficado uma tentativa de visita ao Vale de Alcântara. Não concretizada devido a vários desencontros num bairro social que não é pequeno e sem ajuda da Polícia Municipal para melhor orientação. Não aconteceu hoje, mas fica para outro dia, assim como a visita ao Bairro das Furnas, entre outros.

Ao que parece, o “falhanço” desta tarde foi exceção. Pedro Santana Lopes garante que tem sido sempre bem-recebido nos bairros sociais por onde tem passado, em Lisboa e no distrito. E dá como exemplo, a Ameixoeira ou o bairro das Murtas.

Este último, um dos que tem graves problemas sociais. Onde o político viu o carro rodeado de pessoas que faziam pedidos e apresentavam problemas - quiçá a pensar que ainda era o presidente da autarquia ou só “porque me conhecem da televisão”.