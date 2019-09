Protestos de Pardal Henriques e lesados do BES em arruada do PS no Porto

A arruada do Partido Socialista desta sexta-feira na rua de Santa Catarina, no Porto, ficou marcada por protestos dos lesados do BES e do seu representante Pedro Pardal Henriques, que também é candidato pelo pelo PDR às legislativas e é assessor jurídico do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas.

À passagem do desfile socialista, os manifestantes gritaram várias palavras de ordem como "gatunos, gatunos" e apitaram em sinal de protesto.

"É só mentiras. Estamos fartos de mentiras", gritaram os manifestantes para António Costa e as dezenas de apoiantes que o acompanhavam.

Ao aperceberem-se do protesto, a "entourage" socialista cerrou fileiras, impedindo a aproximação dos manifestantes.



Em declarações aos jornalistas, Pardal Henriques disse que o primeiro-ministro, António Costa, prometeu falar com a associação de lesados do BES, "mas até agora fomos ignorados".