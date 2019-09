"O voto no BE é garantia de que não há uma maioria absoluta"

O Bloco de Esquerda (BE) subiu, esta sexta-feira à noite, a Viana do Castelo em campanha para a eleição do seu primeiro deputado pelo distrito. Catarina Martins falou de questões ambientais e Pedro Filipe Soares garante o voto no partido "é garantia de que não há uma maioria absoluta".

Num jantar-comício ouviu-se, de novo, o apelo ao voto contra a maioria absoluta socialista e falou-se de ambiente, com Catarina Martins a vincar as diferenças com a direita.

Em dia de greve climática, Catarina Martins quis esclarecer alguma ideias erradas sobre ambiente, sobretudo, as vindas da direita.

“Não estamos a pedir a ninguém para se sacrificar, pelo contrário. Estamos a dar qualidade de vida e a devolver rendimento às pessoas. Aquela ideia de responder pelo clima é sacrificar as pessoas é ideia da direita que acha bem cobrar pelo gasóleo e pelas portagens a quem nunca deu transportes coletivos de jeito.”

A proposta do BE é outra, disse a Catarina Martins. “É a mesma que responde pelo emprego e pelas condições deste país”, insistiu a coordenadora do partido em Viana do Castelo onde o partido veio à caça do voto e da eleição do seu primeiro deputado.

“Quem aqui mora sabe como tem feito falta um deputado de esquerda no Parlamento e que a possibilidade de o ter é aqui, no Bloco de Esquerda”, lembrou a bloquista.

Durante o jantar comício em Viana do Castelo voltou a ouvir-se o apelo ao voto “contra a maioria absoluta”.

Desta vez, pela voz do líder parlamentar, Pedro Filipe Soares que garantiu que, ao contrário do que diz António Costa, não há forma de saber se o voto no PS é, ou não, um voto para uma maioria absoluta. “Nós podemos com toda a certeza dizer que o voto no BE é a garantia de que não há maioria absoluta”, rematou.