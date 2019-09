Montenegro entra na campanha do PSD em Pombal

Luís Montenegro - o ex-líder parlamentar do PSD que, em Janeiro, quis tirar o lugar a Rui rio - vai entrar na campanha eleitoral do PSD, no sábado. Montenegro não vai, contudo, aparecer na volta do presidente do partido, mas na campanha da líder da JSD, que é cabeça de lista por Leiria, Margarida Balseiro Lopes.

O ex-líder parlamentar social-democrata junta-se, assim, a outros nomes sonantes do partido que são, ao mesmo tempo, críticos do atual líder e que têm optado por entrar na campanha de Leiria. Foram já os casos de Marques Mendes, ex-presidente do PSD e atual comentador da SIC, e José Eduardo Martins, também comentador crítico da atual direção e apoiante de Pedro Duarte, outro protocandidato à sucessão de Rui Rio.

Marques Mendes marcou, aliás, presença na campanha de Leiria no dia de aniversário da líder da JSD.

Para além de presenças na campanha, Margarida Balseiro Lopes recebeu e publicitou vídeos de apoio de outros críticos da atual direção do partido como Hugo Soares, o antigo líder parlamentar que Rui Rio recusou manter, e Jorge Moreira da Silva, diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE e também protocandidato à sucessão do atual presidente do PSD.

Ao entrarem na campanha da líder da JSD, enquanto o líder do partido não tem figuras de proa a acompanhar a sua volta, todas estas personalidades dão, assim, sinal de que estão com o partido, apesar de não estarem com o líder e cumprem a obrigação quase que formal de fazerem campanha.