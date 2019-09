Jerónimo diz que Rio encontrou em Tancos "uma bóia de salvação"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou esta sexta-feira o líder do PSD, Rui Rio, de aproveitamento do caso de Tancos.

"É uma evidência que a questão de Tancos assume uma grande relevância, tal como o demonstra - e isso também é relevante - a tentativa de aproveitamento de Rio Rio, que, à falta de assunto, à falta de perspectivas e de alternativas encontrou aqui a bóia de salvação", criticou Jerónimo de Sousa, em Olhão, após uma visita à Ria Formosa.

O líder do PCP e da CDU diz que a campanha comunista não quer pôr Tancos no centro das atenções. "Vamos continuar a campanha em torno daquilo que preocupa os portugueses, daquilo que devem saber, no plano social, no plano político, no plano económico. Essa vai ser a nossa batalha."

Ainda sobre Tancos, Jarónimo quis "lembrar" que o seu partido "defendeu, em primeiro lugar, um processo de investigação e, posteriormente, a comissão de inquérito. Não fomos acompanhados, nem sequer pelo CDS ou pelo PSD".