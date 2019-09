Cristas sai em defesa dos contratos de associação

A presidente do CDS, Assunção Cristas, não concorda com o fim dos contratos de associação entre o Ministério da Educação e alguns colégios particulares. Já o disse, várias vezes e repetiu-o, logo pela manhã desta sexta-feira, no colégio de São Miguel, em Fátima.

O estabelecimento mantém o contrato de associação, mas, nesta legislatura, viu o Estado reduzir em um terço - 15 turmas - a sua capacidade.

Para Cristas, não faz sentido. Ali, "presta-se ensino público de grande qualidade, que deve ser valorizado e não esvaziado, como aconteceu ao longo desta legislatura”.

Assunção Cristas critica ainda o facto de os alunos de turmas abrangidas pelos contratos de associação não terem recebido manuais escolares gratuitos: “Isto é grave. É uma desigualdade que não tem explicação. O CDS desconfiou que isto podia vir a acontecer e sinalizou este aspeto, em Julho. Infelizmente, agora, com o inicio do ano letivo, começamos a ter esta confirmação.”

Cristas garante que o CDS irá bater-se para que em todas as vias - inclusivamente na profissional e nas vias especiais - os alunos tenham manuais escolares gratuitos, tal como os alunos da via regular.

O dia de campanha terminou em Alpiarça, com Assunção Cristas a participar, por breves instantes, na colheita de beringelas, numa exploração próxima. A colheita é manual e um dos problemas é a falta de mão de obra.

Esta ação de campanha foi feita apenas para os trabalhadores desta exploração. Na maioria, indianos e paquistaneses.