CDS reúne sábado para analisar caso de Tancos

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, alterou a sua agenda de campanha para as legislativas para reunir a comissão permanente, no sábado de manhã, e analisar os últimos acontecimentos sobre o processo de Tancos.

O anúncio da reunião foi feito pela própria líder do CDS no final de uma visita a um colégio em Fátima.



"Tudo o que foi dito nos últimos dias sobre o assunto a revela a importância política do tema", argumentou Cristas.



Cristas não quis alongar-se em explicações, mas foi dizendo que a reunião servirá "para analisar tudo o que se passou, tudo o que foi dito". Mais declarações só no final da reunião.

A reunião da comissão executiva, o órgão de direção mais restrito de Cristas, substitui uma ação de campanha no sábado de manhã, na zona de Lisboa.