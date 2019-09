Campanha da CDU no Alentejo ou como jogar em casa

Em política, no Alentejo, a CDU joga em casa, mesmo que os resultados eleitorais já não sejam o que eram. Um dia de campanha da caravana comunista no distrito de Beja tem o seu ritmo próprio.



Ao almoço, no Mercado Municipal da Vidigueira, foi servido um cozido de grão. "O almoço estava muito bom. Quero agradecer em particular aos cozinheiros. Tivéssemos nós um almocinho destes na Assembleia da República estaríamos bem melhor. Ao contrário do que muitos falam, a lagosta e sapateira, desde que eu lá cheguei - se calhar foi por lá ter chegado - nunca as vi", disse João Dias, cabeça de lista pelo distrito de Beja.