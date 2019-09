Vitória sobre o Sporting motiva Rio Ave para defrontar o FC Porto

António Silva Campos já sonha com a presença na "final four" da Taça da Liga e anuncia, em Bola Branca, um Rio Ave com confiança reforçada para defrontar o FC Porto, após a vitória sobre o Sporting, em Alvalade.

"Ficámos muito satisfeitos com esta vitória. É um dos três grandes, sabemos quais são os seus objetivos, mas o Rio Ave também tem uma palavra a dizer. Ainda há pouco tempo estivemos numa final e temos o desejo de voltar a estar numa final", determina o presidente do Rio Ave.

No domingo, a equipa de Vila do Conde recebe o FC Porto, no regresso ao campeonato. Silva Campos assume que a sua equipa chegará a esse jogo mais motivada, após o triunfo em Alvalade, e preparada para derrotar os dragões: "Temos de respeitar o FC Porto, é uma grande equipa, mas estamos preparados para fazer um bom jogo. Nós entramos sempre para ganhar e vamos lutar pelos três pontos".

O Rio Ave-FC Porto, a contar para a 7.ª jornada da I Liga, é no domingo, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.