Vitória de Setúbal quer marcar o segundo golo no campeonato na Luz

O treinador do Vitória de Setúbal, Sandro Mendes, gostava que a sua equipa marcasse o segundo golo, em sete jornadas do campeonato, na visita ao Benfica, na Luz.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico sadino salientou que o Vitória tem de ser "sério e organizado" para discutir o resultado com o campeão nacional e, quiçá, festejar um golo:

"Temos de ser competentes e agarrar-nos àquilo que também podemos fazer. Não temos feito golos, mas em todos os jogos tivemos oportunidade para fazer pelo menos um jogo. Trabalhamos todos os dias sério para que o golo possa surgir a qualquer momento. E porque não na Luz?"

Sandro não conta jogar em bloco baixo na Luz e salientou que, se o fizer, será porque o Benfica a isso obriga.

"Quanto mais baixo estivermos, mais longe da baliza adversária vamos estar. Se o Benfica obrigar a defender baixo, fá-lo-emos com humildade e não é problema. Agora, não é essa a nossa estratégia", frisou. Jogar para empatar é que não: "É mau empatar no Estádio da Luz? Não, mas quem joga para empatar perde. Vamos a todo o momento procurar o golo."

Jogadores e momento do Benfica não importam



O Benfica é "uma grande equipa, com grandes jogadores, que vale pelo seu todo". Sandro destacou "Rafa pela velocidade e Pizzi pela qualidade", contudo, salientou que o favoritismo prova-se dentro do campo:



"O dinheiro traz os melhores jogadores, mas nem sempre quem tem melhor equipa ganha e é a isso que nos vamos agarrar. Nós também temos bons jogadores e esperemos que amanhã seja um bom jogo."

O Benfica está num momento menos bom, com apenas uma vitória nos últimos três jogos. Sandro lembrou o jogo do Vitória com o FC Porto, depois de os dragões terem sido eliminados da Liga dos Campeões, para vincar que o momento anímico para nada importa,

"Cada jogo é um jogo. Quando fomos ao Dragão, o Porto estava com maus resultados, o Sérgio [Conceição] estava com o lugar em risco e não aconteceu nada disso. Volta a zero. Temos de nos concentrar naquilo que é nosso, não no estado de ânimo do Benfica", sublinhou o treinador sadino.

Sandro Mendes testará o estado de ânimo da águia no sábado, às 19h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Vitória de Setúbal terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.