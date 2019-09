Vítor Ferreira dá o apito inicial na 7.ª jornada da I Liga

O Conselho de Arbitragem da Federação nomeou Vítor Ferreira para apitar o jogo inaugural da 7.ª jornada da I Liga, entre Boavista e Tondela, no Estádio do Bessa. Pedro Fernandes e Paulo Miranda serão os assistentes, Manuel Mota o quarto árbitro e João Pinheiro o videoárbitro, com assistência de Bruno Rodrigues.

O Boavista é 5.º classificado, com dez pontos, e ainda não perdeu no campeonato. O Tondela ocupa o 7.º lugar, com oito pontos, e ainda não perdeu fora de casa. O jogo começa às 20h30.