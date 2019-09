Sporting ao tapete

O momento caótico no Sporting está em grande plano nas manchetes dos três jornais desportivos. Os leões perderam com o Rio Ave (1-2) para a Taça da Liga, naquele que terá sido o último jogo de Leonel Pontes como treinador.

"KO", escreve "A Bola". O leão está no chão e a questão é: como vai levantar-se. É Bruno Fernandes que surge sob as maiúsculas das manchetes, com Silas em segundo plano. "Silas para ontem", titula o "Record". O treinador é apresentado hoje. Assina até final da época com mais uma de opção.

"Em carne viva", lê-se no jornal "O Jogo". Rio Ave volta a expor fragilidades do leão que já leva cinco jogos sem vencer. Lenços brancos e insultos a Frederico Varandas.

Romário Baró falha Rio Ave e Feyenoord. O portista saiu lesionado do jogo com o Santa Clara, após entrada dura de Fábio Cardoso.

Gabriel voltará a ser aposta de Bruno Lage no campeonato. A análise é feita pelos três desportivos. O "Record" revela que Zlobin, guarda-redes russo que se estreou pelo Benfica, este com um pé no Sporting.

"O Jogo" anuncia que o Vitória de Guimarães avança para a renovação com o treinador Ivo Vieira.