Belenenses vende totalidade das ações de que é titular na SAD

O Belenenses anunciou, esta sexta-feira, que decidiu vender todas as ações de é titular na Belenenses SAD.

Em comunicado no site oficial, o clube do Restelo informou que "decidiu abrir um processo organizado de recolha de propostas de aquisição para as 101.324 ações, com o valor nominal de 4,99 euros cada, de que é titular e que são representativas do capital" da Belenenses SAD.

O Belenenses explica que decidiu "cortar o único vínculo legítimo que ainda o liga" à SAD, da qual se separou no final da época 2017/18, porque "desde há vários anos que a Codecity [detentora da SAD] e a Belenenses SAD desrespeitam" o clube e "desenvolvem uma prática institucional, desportiva e empresarial incompatível com a história, o património material e imaterial, os símbolos, os valores, os sócios, os adeptos, os atletas e os membros dos órgãos sociais" deste.

A SAD também fica, face a esta operação, sem "qualquer título legítimo" para poder utilizar "diversos elementos patrimoniais" do clube, como o Estádio do Restelo, os símbolos do clube e a marca Belenenses.

"Não obstante isso e de decisões judiciais eficazes proibindo esse comportamento, a BSAD vem usando e usurpando os símbolos e as marcas do CF Os Belenenses", atira o clube, no mesmo comunicado.



Desta forma, o Belenenses considera que a participação que detém na SAD "comporta, hoje, um penoso encargo reputacional, materialmente e insustentável", pelo que não quer "ser detentor de uma quota parte do capital da Belenenses SAD, que já em nada representa o clube.