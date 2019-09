Tottenham renova com Sissoko até 2023

O Tottenham anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Moussa Sissoko até 2023.

Foi no site oficial que o clube inglês comunicou a extensão do vínculo do médio francês, de 30 anos, por mais três anos (o contrato anterior era até 2021). Sissoko terá 34 anos quando o novo contrato terminar.

Sissoko foi formado no Toulouse, que em janeiro de 2013 o transferiu para o Newcastle. Murou três épocas e meia junto ao Tyne, antes de rumar ao Tottenham, no verão de 2016, por 35 milhões de euros.

O internacional francês leva 132 jogos e dois golos pelo Tottenham. A nível individual, as melhores épocas foram 2017/18 e 2018/19, em que fez 47 e 44 jogos, respetivamente. A nível coletivo, nada bate a anterior (2018/19), em que os Spurs chegaram à final da Liga dos Campeões.