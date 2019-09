Saravia não joga no Porto, mas é chamado pela Argentina

Renzo Saravia foi chamado pelo selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, para os particulares com Alemanha e Equador.

O lateral-direito ainda só fez um jogo pelo FC Porto, o da eliminação da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar, a 13 de agosto, que lhe correu muito mal (foi substituído aos 38 minutos). Contudo, isso não entrave para Scaloni, que assim promove o regresso de Saravia à seleção, depois de ter falhado a última chamada.

Agustín Marchesín, guarda-redes do FC Porto, e Marcos Acuña, ala do Sporting, também foram incluídos na convocatória da Argentina, para os jogos com Alemanha, a 9 de outubro, e Equador, a 13.

Nota, ainda, para a chamada de Nehuén Pérez, de 19 anos, para a seleção de sub-23 da Argentina. O central está emprestado ao líder do campeonato, o Famalicão, pelo Atlético de Madrid.