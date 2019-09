Luís Castro continua sem tropeçar

O Shakhtar Donetsk ganhou 4-0 o Vorskla Poltava e continua invicto na Liga ucraniana.

Bondar, Konoplyanka, Alan Patrick e Junior Moraes marcaram os golos da equipa treinada por Luís Castro.

Em jogo da nona jornada, o Shakhtar já soma 13 pontos de vantagem sobre a dupla de segundos classificados, Desna e Dinamo de Kiev.

Na próxima terça-feira, os ucranianos defrontam os italianos do Atalanta, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.