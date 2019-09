Higuaín ou Dybala? Ronaldo até pode jogar com os dois

O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, acredita que Cristiano Ronaldo tem tanta qualidade que pode jogar tanto com Higuaín, como com Dybala - ou, até, com os dois.

"Ronaldo é um grande campeão e pode jogar com todos os grandes jogadores. Higuaín tem grande capacidade técnica, Dybala é um fora de série. Eu acho que eles podem facilmente coexistir em pares e, em certas alturas, até podem jogar os três", afirmou o técnico italiano, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Sarri fazia a antevisão da receção da Juventus à SPAL, referente à sexta jornada da Serie A. O encontro está marcado para sábado, às 14h00, em Turim.