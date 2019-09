​Dificuldades da descarbonização

No quadro da atual vaga de preocupação pelos problemas do clima a descarbonização da produção de energia elétrica é uma medida na qual a maioria dos políticos insiste, e com razão. O carvão é muito poluente, lançando para a atmosfera grandes quantidades de CO2. Assim, prevê-se que as centrais a carvão para gerar eletricidade irão desaparecer em Portugal até 2030. Há partidos que reclamam até datas mais próximas para eliminar o carvão



Mas não será social e politicamente fácil a descarbonização. O jornal “Público” foi a Sines ouvir o que por lá se diz sobre o previsto encerramento da central térmica, a carvão, ali situada. Esta central é, hoje, a maior produtora de eletricidade em Portugal. A seguir vem outra central térmica a carvão, a do Pego (Santarém).

Como é compreensível, os trabalhadores da central de Sines estão preocupados com a futura perda dos seus empregos. Alguns disseram ao “Público” que pouco se tem feito entre nós para travar a poluição rodoviária, comparando com uma alegada hostilidade dos políticos às centrais térmicas a carvão. Há quem fale, mesmo, em “ataque político”.

O problema não é apenas português, longe disso. Existem atualmente na Europa 288 centrais térmicas a carvão. O maior número situa-se na Alemanha (RFA), sobretudo nos Estados de Leste, que pertenciam à extinta Alemanha comunista. Com a agravante de o carvão mais utilizado nas centrais térmicas alemãs ser a lenhite, a qualidade mais poluente. O problema energético da RFA complica-se, ainda, com o encerramento das centrais nucleares – uma decisão de Merkel, após a tragédia nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011.

Poderá dizer-se, e é verdade, que até 2030 muitos trabalhadores das centrais térmicas a carvão, em Portugal, sairão das empresas, nomeadamente porque se reformam. Mas o próximo governo terá de se comprometer com apoios aos que sejam prejudicados pelo encerramento das centrais a carvão.