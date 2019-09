Rali de Portugal marcado para 24 de maio de 2020

O Rali de Portugal em 2020 arranca a 24 de maio. A data foi confirmada pela FIA (Federação Internacional do Automóvel), esta sexta-feira. O calendário mantém 14 provas, mas há três novos ralis.

Quénia, Nova Zelândia e Japão estão de volta ao mapa do WRC para ocupar os lugares de Córsega, Catalunha e Austrália.

O Mundial de Ralis arranca a 26 de janeiro, com o tradicional Rali de Monte Carlo, no Mónaco, e termina no Japão (22 de novembro). O Rali de Portugal será a sexta prova do WRC em 2020.