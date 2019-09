Ferrari continua a fazer de Mercedes na Fórmula 1

A Ferrari continua a provar em pista que as evoluções introduzidas no SF90 estão a dar resultados. São três as corridas ganhas, de forma consecutiva - Bélgica, Itália e Singapura - e,e sta sexta-feira, Charles Leclerc foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP da Rússia, em Sochi.

O monegasco fez a melhor volta em 1:34.462, batendo Max Verstappen, em Red Bull, por 0.082 segundos. Uma vantagem marginal para o segundo, mas mais significativa para o seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel, que foi terceiro.

Os Mercedes fizeram o quarto e o quinto tempos, com Bottas melhor do Hamilton. O campeão do mundo e líder do Mundial de Pilotos ficou a quase um segundo do tempo de Leclerc. O GP da Rússia está marcado para domingo às 12h10.