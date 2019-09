“Recuperar a hegemonia”. L. F. Vieira agradece “justa homenagem” do FC Porto

O presidente do Benfica lembrou um discurso recente de Pinto da Costa para considerar que é bom sinal que o FC Porto admita que quer “recuperar a hegemonia”.

“Quando o reconhecimento do nosso trabalho vem dos nossos principais rivais, só nos resta agradecer e tudo fazer para continuarmos a ser dignos dessa justa homenagem", disse Luís Filipe Vieira num discurso durante a assembleia-geral desta sexta-feira no pavilhão da Luz.

"A nível nacional só nas últimas 10 épocas vencemos 17 títulos, os mesmos que os nossos rivais juntos. Nos últimos seis anos temos 13 títulos, cinco deles de campeão e os nossos rivais juntos venceram apenas 8 títulos", lembrou.



O líder encarnado diz acreditar na revalidação do título nacional de futebol e reafirma que "o plantel estará à altura das exigências". "Quando unidos, somos imbatíveis".

"Ganhámos o primeiro título em disputa esta época de forma brilhante. 5-0 numa final da supertaça, sabe sempre muito bem. Estamos ainda no início de uma caminhada. E se alguém sabe nestes últimos anos, que o que importa é como acaba e não como começa - somos nós. Está tudo em aberto. Temos um plantel que estou certo estará à altura das exigências. O passado já nos deu muitos exemplos de avaliações precipitadas, sobre contratações que o tempo veio a dar razão à qualidade que tínhamos visto nos jogadores”, acrescentou.

Vieira lembra que o clube apresenta "resultados desportivos, financeiros e patrimoniais sem paralelo".

O presidente do Benfica voltou a falar da modernização do estádio e, "para além do aumento do número de lugares, sobretudo pelos lugares de pé, vamos proceder à modernização de diversas áreas e equipamentos de que destacaria a substituição dos écrans gigantes".

"Ainda ao nível patrimonial, terminámos a segunda fase de ampliação do nosso Benfica Futebol Campus. Mas quero partilhar convosco que temos já lançadas as bases da terceira fase que incluem a criação de mais campos e uma nova zona técnica que permita dar apoio sobretudo à nossa estratégia internacional. A que acresce a criação do novo Colégio Internacional e novo Hotel. Muitos projetos, mas todos com um único propósito: Ganhar, ganhar. Ganhar cada vez mais e de forma constante sobretudo no futebol."



O Relatório e Contas do Benfica, relativo à última temporada, foi aprovado por 78%, equivalentes a 13.940 votos presentes. Marcaram presença 728 sócios.