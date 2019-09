Lage diz que impaciência dos adeptos é criada por quem não quer o sucesso do Benfica

Bruno Lage pediu calma aos adeptos, após o empate com o Vitória de Guimarães para a Taça da Liga, mas na altura, assume, nem se apercebeu do gesto. A repercussão que esse momento teve, no entanto, fê-lo refletir e a conclusão do treinador do Benfica é que a impaciência dos adeptos é motivada por uma onda negativa provocada por aqueles que não querem o sucesso dos campeões nacionais.

"Não estamos a esconder nada, mas é assinalar o negativismo que se cria para que o nosso adepto, na hora do desconforto, seja menos paciente", pontua Lage, em conferência de imprensa, reconhecendo, por outro lado, que a prestação da equipa nos últimos seis meses potencia ainda mais uma exigência já de alto nível dos benfiquistas.

"O facto de termos atingido 103 golos, a excelente pré-época que dizemos, o início de época com uma vitória na Supertaça da forma como vencemos" são outros fatores destacados pelo treinador para justificar a impaciência de quem apoia.

"De muitos, um" e a falta de alguns

Mas deles precisa a equipa, ressalva, apelando a todos os que estão na bancada para contrariarem a eventual sugestão para assobiar e incentivem os jogadores. "De muitos, um", proclama, citando o lema do Benfica inscrito no escudo do clube. Se a equipa não corresponder, então o treinador abraçará o protesto e assume que será "o rosto do insucesso".

Além de identificar a já citada tentativa de realçar o que há de negativo no Benfica atual, Lage também reconhece que a falta de alguns jogadores está a criar dano ao desempenho.

Gabriel, Chiquinho, Florentino Luís, Gedson, Carlos Vinícius, André Almeida são os nomes mais pesados de jogadores que não estiveram, ou não estão, disponíveis para o treinador. "Não estamos todos e quando estamos todos conseguimos fazer mais coisas, cada um dá mais soluções. Temos de ser diferentes pela falta de um ou outro jogador", assume.

Sem revelar se Gabriel, já recuperado, vai ser titular com o Vitória de Setúbal, Lage admite que o médio brasileiro oferece outros argumentos à equipa e que esse é um exemplo de uma solução que se o treinador tiver à mão pode mudar um jogo.

O Benfica está na segunda posição do campeonato, em igualdade pontual com o FC Porto, e a um ponto do Famalicão, que lidera. O jogo com o Vitória de Setúbal é este sábado, às 19h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.