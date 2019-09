Gabriel é "determinante" no estilo de jogo de Lage

O eventual regresso de Gabriel à titularidade no Benfica é muito bem visto por Rui Esteves. As águias recebem o V. Setúbal, este sábado, em jogo a contar para a 7ª jornada da I Liga e, na opinião do antigo médio do Benfica, o brasileiro é um jogador de características quase únicas no plantel de Bruno Lage.

"É um jogador diferente no meio-campo do Benfica, que consegue fazer passes em profundidade de 30, 40 metros. Consegue mudar de flanco. Tem uma variedade de situações que surpreendem o adversário. Desde que deixou de jogar, repare-se, o Seferovic tem tido dificuldade em ter bolas em profundidade. Já os outros médios são jogadores previsíveis, de passe curto, de jogar pela certa, enquanto que o Gabriel traz esta novidade ao jogo do Benfica. É um jogador determinante dentro do estilo em que o Bruno [Lage] joga", defende Rui Esteves, que a meio da década de 90 trocou o V. Setúbal pelos encarnados, então sob o comando de Artur Jorge.

Benfica e Vitória reencontram-se este sábado, na Luz, num embate para o qual o ex-jogador dá o favoritismo aos anfitriões. Todavia, Rui Esteves não coloca o Vitória de fora da discussão do resultado.

"Vai ser um Benfica-Vitória dos tempos modernos. O Vitória vai tentar contrariar o favoritismo do Benfica e será, sem dúvida, um incómodo", acredita. O jogo acontece este sábado, às 19h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.