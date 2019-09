Adeptos criticam direção do Benfica com tarjas na Luz e no Seixal

Adeptos do Benfica colocaram tarjas no Estádio da Luz e no Centro de Estágio de Seixal, esta sexta-feira, em protesto contra a direção e declarações do presidente, Luís Filipe Vieira, em recente entrevista à TVI, em que deu conta da saúde financeira e desportiva do clube.

"Símbolo? Nome do estádio? Clube Corporat€ = Benfica do povo?", lia-se na tarja pendurada junto à Luz. "12 anos, 8 eliminações / 14 jogos, 11 derrotas = Benfica europeu?", questionava a faixa colocada no Seixal.

A imagem com as duas tarjas foi colocada em fóruns de adeptos do clube encarnado. Entretanto, as tarjas foram removidas.

A insatisfação dos adeptos já se fez ouvir na quarta-feira, na receção do Benfica ao Vitória de Guimarães, para a Taça da Liga, que terminou empatada a zero. No final do jogo, os adeptos assobiaram a equipa.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Bruno Lage afirmou a impaciência dos adeptos é criada por quem não quer o sucesso do Benfica. "Não estamos a esconder nada, mas é assinalar o negativismo que se cria para que o nosso adepto, na hora do desconforto, seja menos paciente", apontou o treinador do Benfica.

Além das críticas à direção, as faixas apelavam à comparência dos sócios na assembleia geral marcada para esta noite, às 20h30.