​Diretora dos Jerónimos e Torre de Belém quer preços mais caros para turistas e entradas pagas na igreja

Chegou há quatro meses à direção do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém e não lhe faltam ideias para valorizar os espaços e a programação do conjunto mais visitado da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Quer obras de conservação na fachada sul e no claustro e um programa de exposições. E gostava que os portugueses pagassem (e esperassem) menos para visitar estes dois monumentos património mundial.



Foi diretora dos museus Grão Vasco e Nacional de Arte Antiga, passou pela Casa da Música e esteve à frente da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais. Entre 2012 e 2015 integrou os conselhos de administração do Centro Cultural de Belém (CCB) e da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo, cujo museu, diz, faz falta ao país. Dalila Rodrigues é desde 14 de maio a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, em Lisboa, dois monumentos património mundial que, com 1,6 milhões de entradas por ano, asseguram um terço do total de visitas dos 23 equipamentos da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Historiadora de arte e professora universitária, Dalila Rodrigues veio substituir Isabel Cruz Almeida, que ocupou o cargo durante 35 anos. Nesta entrevista, que será emitida na Renascença esta quinta-feira, depois das 13h00, fala das estratégias que tem para cativar o público nacional, na possibilidade de vir a cobrar entrada na igreja do mosteiro e das obras de conservação urgentes. Diz ainda que é preciso rever a natureza dos eventos privados que se fazem nos dois espaços e garante que alguns dos tesouros artísticos do mosteiro hão de voltar, em exposições temporárias.

Quando o seu nome foi anunciado, há quatro meses, disse que só falaria quando tivesse o programa delineado. Quais são as três prioridades para estes monumentos que são património da humanidade?

São mais ou menos óbvias: a conservação dos dois monumentos, a gestão do acesso, já que estão sob forte pressão turística, e, por último e naturalmente, a programação de actividades, que tem duas perspetivas matriciais: a necessidade de enriquecer a visita e a de devolver os dois monumentos aos portugueses.

Que diagnóstico faz da actual situação nos Jerónimos. A anterior diretora falava num “problema gravíssimo de recursos humanos e de segurança”. Concorda?

A situação tem vindo a melhorar. Em agosto recebemos os PREVPAP [funcionários abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública]. Quando a senhora ministra me convidou, e logo nas primeiras conversas que tive com a diretora-geral do património, foi muito claro que era necessário dotar os dois monumentos de meios. Os recursos humanos são uma área prioritária quando se fala de reforço de meios.

De quantos vigilantes dispõe num turno regular? De quantos precisaria?

Além deste reforço de agosto, preciso de pelo menos mais cinco. Na Torre de Belém e nos Jerónimos somos 20. Isto incluindo eu, que não faço parte do quadro de pessoal, já que sou professora [no Politécnico de Viseu e na Universidade de Coimbra] e o meu quadro é outro. Vinte são absolutamente de menos. Tanto na componente de técnicos superiores — neste momento há dois — como na de vigilantes. Mas é difícil indicar um número ideal. O que é necessário é definir com muita clareza o programa de actividades e só depois alocar os recursos humanos.

As exposições que estão hoje nos Jerónimos são muito pouco desafiantes para quem o visitou mais do que uma vez. O que é que tem previsto nesse plano?

Não posso concordar mais. Trata-se de duas exposições temporárias que estão [instaladas] há mais de dez anos e isto diz tudo. Só ainda não foram desmontadas porque uma frente de trabalho com novas propostas não pode, apesar de tudo, privar o visitante de alguma informação [no imediato]. Uma das exposições é dedicada a Alexandre Herculano e a outra desempenha, com insuficiência e até algumas incorreções científicas, as funções de contextualização do monumento. Mas a conservação é prioritária porque, diferentemente de um museu, um monumento é uma estrutura arquitetónica. Tem de estar conservada com todo o rigor.

Os monumentos não podem ser vistos como fonte de receita, têm de ser vistos como grandes realizações da humanidade que nos permitem rememorar um passado. Estruturam o território, são ícones identitários. Enquanto um museu vive essencialmente das suas coleções, um monumento não tem conteúdos. Quando foi secularizado, em 1833, um ano antes da extinção das ordens religiosas e da amortização dos bens da igreja, o Mosteiro dos Jerónimos foi despojado dos seus tesouros artísticos. A Torre de Belém também está despojada das suas funções de proteção da barra do Tejo. Temos de os apresentar num estado irrepreensível.

Vem à memória recente o incêndio da Notre Dame. Jerónimos e Torre de Belém estão atualizados em termos de medidas preventivas?

É outra prioridade da tutela. Temos conversado sobre isso. Vamos atualizar e ampliar estudos de impacto. A revisão das estruturas é permanente. A DGPC tem a conservação e o restauro centralizados, mas cada monumento e museu tem um arquiteto responsável. O nosso, o Ângelo Silveira, tem sido o meu parceiro diário. É ele que coordena essa área e os trabalhos de conservação que estão em curso e de forma sistemática nos Jerónimos desde 2012.

Em 2017, uma auditoria aos Jerónimos e à Torre de Belém revelou desvio de dinheiro das bilheteiras e outras irregularidades, conduzindo ao afastamento de funções de 11 funcionários, muitos deles despedidos, e a uma investigação do Ministério Público. Este cenário preocupou-a à chegada?

Não. Felizmente essa questão, se não está já resolvida, está em vias de resolução. Tive uma enorme vantagem – quando cheguei, a 14 de maio, as bilheteiras já tinham sido transferidas para o Museu Nacional de Arqueologia. A gestão integrada deste conjunto arquitetónico é uma prioridade e é nesse sentido que temos estado a trabalhar. Tenho uma experiência de trabalho muito frutuosa com o director de Arqueologia, assim como com o cónego José Manuel Santos Ferreira. Nesse sentido há que dizer que é preciso uma intervenção fortíssima no claustro e que não é possível manter a fachada sul, virada para a Praça do Império, sem uma intervenção de conservação urgente.

É para avançar quando?

O mais rapidamente possível. Há um compromisso da tutela no sentido de que as verbas sejam [para ali] canalizadas. Naturalmente, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém têm também um potencial mecenático incrível. Como são dois monumentos com grande visibilidade, as solicitações são diárias. O serviço vai receber agora uma nova técnica superior cuja finalidade é auxiliar-me nesta frente. A nossa equipa é pequena, mas com uma enorme generosidade. Quando iniciei este percurso [no património] em 2001, no Museu Grão Vasco, também éramos 20. Parece um regresso às origens.