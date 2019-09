"Silas é cartada decisiva da direção do Sporting"

Rui Barreiro entende que a aposta em Silas para ser o próximo treinador do Sporting "é uma cartada decisiva, que deve ser ponderada e que deve ter sucesso, caso contrário, as coisas não andarão bem".

Em entrevista a Bola Branca, o antigo conselheiro leonino deixa votos para que a aposta de Frederico Varandas no ex-treinador do Belenenses SAD seja bem-sucedida, porque a margem de erro do presidente do Sporting é mínima. Caso falhem os resultados, quem toma as decisões em Alvalade ficará numa situação difícil, acredita Rui Barreiro.



"Nesta fase, não adianta estarmos a fazer julgamentos. Agora, é acreditar que o futuro treinador do Sporting terá condições para reverter uma situação difícil e que lhe serão dadas todas as condições para que ele possa brilhar e ter sucesso. Se a direção entendeu que esta será a melhor opção, nós agora temos de apoiar e depois, caso as coisas não corram bem, pedir responsabilidades", assume.