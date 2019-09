Silas é a solução de Varandas para o Sporting

Silas será o novo treinador do Sporting. O jornal "Record" dá a contratação do treinador como fechada. O jornal "O Jogo" revela que os contactos intensificaram-se e o acordo está próximo. Leonel Pontes orienta a equipa no jogo desta noite, frente ao Rio Ave, a contar para a Taça da Liga, e Silas poderá estar no banco já na segunda-feira, na Vila das Aves, no jogo da 7.ª jornada da I Liga.

O treinador, de 43 anos, está desempregado depois de ter sido despedido do Belenenses SAD, devido aos maus resultados. Em cinco jogos, a equipa perdeu três, empatou dois e não marcou golos. A época passada levou o Belenenses SAD ao 9.º lugar final do campeonato.

Silas vai assumir o papel de treinador principal, mas no papel não o será porque não tem as qualificações exigidas para treinar na I Liga. Situação que deverá ficar resolvida em novembro, altura em que o antigo médio irá participar no curso de treinadores da UEFA.

Além de não poder ser o treinador principal na ficha de jogo, o que o impede, pelos regulamentos, de estar na área técnica, em frente ao banco de suplentes, durantes os jogos, Silas também não poderá marcar presença nas entrevistas rápidas após os jogos.

O Sporting deverá oficializar a contratação de Silas esta sexta-feira. Será o quinto treinador de Frederico Varandas, depois de Peseiro, Tiago Fernandes, Keizer e Leonel Pontes.