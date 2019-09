Luís Maximiano estreia-se na equipa principal do Sporting

Luís Maximiano soma, esta quinta-feira, os seus primeiros minutos na equipa principal do Sporting. O guarda-redes de 20 anos é titular frente ao Rio Ave, na partida da primeira jornada da Taça da Liga.

O jovem guardião internacional sub-21 terá a oportunidade de se mostrar em campo aos adeptos leoninos, frente ao Rio Ave, uma opção do treinador Leonel Pontes, que deverá deixar o cargo após esta partida.

Maximiano está no Sporting desde 2012/13, depois de ter passado pelo Celeirós, Ferreirense e Braga, até aos 14 anos idade. Em 2017/18, fez a sua estreia na II Liga, ao serviço da equipa B dos leões, frente ao Nacional da Madeira, na Choupana, em outubro de 2017.

Na última época somou 18 partidas pela equipa sub-23, após a extinção da equipa B, e integrou o plantel principal, apesar de estar "tapado" nas opções por Renan Ribeiro e Romain Salin. Esta época, o francês deixou os quadros do Sporting e Luís Maximiano assumiu a função de segundo guarda-redes.

A estreia do Sporting nas taças esta época coincide com a estreia do guarda-redes de 20 anos, que poderá somar ainda mais minutos nas restantes partidas da Taça da Liga e da Taça de Portugal, em que o Sporting apenas entra em competição na terceira eliminatória.