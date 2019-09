João Pedro Sousa garante que não foi sondado pelo Sporting

João Pedro Sousa não foi sondado pelo Sporting e não tem interesse em orientar o clube leonino. Em declarações em conferência de imprensa, o técnico do Famalicão diz que não foi abordado pela SAD do Sporting.

"Não fui, nem penso nisso. Sou treinador do Famalicão", disse, de forma clara e direta.

Marcel Keizer deixou o cargo no Sporting após uma derrota caseira contra o Rio Ave. Seguiu-se Leonel Pontes, que assumiu o cargo de forma interina, com a hipótese de permanecer no cargo até ao fim da temporada.

Depois de três jogos sem vencer, incluíndo uma derrota em Alvalade contra o Famalicão, a SAD leonina arrancou a busca por um novo treinador. De acordo com a imprensa nacional, Silas, ex-Belenenses, foi o escolhido.