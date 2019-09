Coates repousa no dia do regresso de Luiz Phellype

Luiz Phellype está de volta aos convocados do Sporting e será, pela primeira vez, opção para Leonel Pontes. Nos três jogos em que orientou a equipa, o treinador não contou com o ponta de lança, que está recuperado de lesão.

Bruno Fernandes regressa, depois de ter cumprido castigo com o Famalicão, e Gonzalo Plata também integra o lote de eleitos, depois de ter sido preterido nos jogos com PSV e Famalicão.

Leonel Pontes, que deverá fazer o último jogo como treinador do Sporting, para dar lugar a Silas, dá descanso a três titulares, com destaque para Coates. O central repousa depois de jogos consecutivos com expulsões, penálits cometidos e autogolos. Doumbia e Bolasie também ficam reservados para o jogo com o Desportivo das Aves, na segunda-feira, para a I Liga.

O jogo com o Rio Ave, da 1.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga, é esta noite, às 20h00. Jogo com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Renan Ribeiro e Luís Maximiano;

Defesas: Rosier, Ilori, Neto, Mathieu e Borja;

Médios: Eduardo Henrique, Battaglia, Miguel Luís, Bruno Fernandes e Wendel.

Avançados: Acuña, Rafael Camacho, Vietto, Gonzalo Plata, Jesé Rodríguez, Jovane Cabral e Luiz Phellype.