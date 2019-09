Bessone Basto critica direção do Sporting. "Até podem chamar o Mourinho, mas não se fazem omeletes sem ovos"

António Bessone Basto, lenda do Sporting em várias modalidades, acredita que não há treinador que resolva os problemas da equipa de futebol dos leões. O antigo atleta reconhece o valor de Silas, que deverá assumir o cargo, mas deixa críticas às decisões da direção em relação à gestão do plantel.

"Sei que o Silas teve no Belenenses e fez um bom trabalho. Pelo que tenho visto, até podem chamar o Mourinho ou o Jorge Jesus, mas é difícil mudar uma série de coisas que foram mal feitas. Manda-se embora avançados, todas as semanas trocam a tática e os jogadores. Até podem ir buscar ao Manchester City, mas não se fazem omeletes sem ovos. Isto não vai bem, mas Deus queira que me engane", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

Atleta de vários desportos aquáticos e andebol, Bessone Basto mostra-se muito preocupado com a forma como o clube é dirigido, por pessoas que não servem os melhores interesses do Sporting.

"Não compreendo um clube que venceu dois campeonatos em 40 anos tem tantas pessoas em bicos de pé a querer ir para lá. Não resolvem nada, só prejudicam, só se servem a eles próprios. Está cada vez pior e não vejo ninguém que se perfile para isto melhorar", diz ainda.