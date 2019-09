Abel Ferreira nem sequer ponderou regressar ao Sporting, revela agente

Abel Ferreira não esteve interessado em regressar ao Sporting. Hugo Cajuda, agente do treinador, garante que Abel não falou com os leões sobre um possível regresso a Alvalade.

"Não foi uma situação real, porque não esteve perto de acontecer. A imprensa falou, mas para o Abel nem sequer era uma hipótese. O mais importante para ele é sentir que o PAOK nem sequer está aberto para negociar. Ele falou com o dono e está muito feliz porque todos o apoiam", começa por dizer, em declarações à "Metropolis 95.5".

Hugo Cajuda encara com grande normalidade o interesse do Sporting em Abel Ferreira, e acredita que o ex-treinador do Braga possa ter sido a primeira opção da SAD leonina, que deverá assinar com Silas.

"O Sporting precisa de um treinador. É normal que olhem para o Abel, porque é um dos melhores treinadores portugueses, é jovem e tem um grande futuro. É normal pensarem nele e é normal que tenha sido a prioridade do Sporting. O Sporting é um grande clube, como é o PAOK. É um clube que tem muita história com o Abel, que passou lá muitos anos como jogador e treinador. É um clube importante no passado do Abel, e talvez no seu futuro", disse.

Apesar de deixar a porta aberta para um regresso a Alvalade no futuro, o foco de Abel está, nos próximos três anos, no emblema grego: "Ele está feliz no PAOK. Quando assinou três anos de contrato, assinou de forma consciente. Tem um projeto no clube. Apesar da proposta, nunca consideramos a possibilidade", acrescenta.

A SAD leonina deverá assinar contrato com Silas, que deixou recentemente o comando do Belenenses. O antigo internacional português será o sucessor de Leonel Pontes, que subiu à equipa principal de forma interina para substituir Marcel Keizer.