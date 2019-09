Baró junta-se a Sérgio Oliveira nos indisponíveis do FC Porto

Romário Baró é o mais recente cliente do departamento médico do FC Porto. O médio, de 19 anos, que se lesionou frente ao Santa Clara, na véspera, falhou o treino desta quinta-feira, tendo ficado a fazer tratamento ao traumatismo com hematoma e entorse no tornozelo direito.

O outro paciente portista é Sérgio Oliveira, que prossegue o programa de treino condicionado e trabalho de ginásio, para recuperar da lesão que o afasta da competição desde o jogo com o Krasnodar, a 13 de agosto.

De resto, Sérgio Conceição pôde contar com todos os jogadores para o arranque da preparação para o jogo com o Rio Ave, referente à sétima jornada do campeonato. Os dragões voltam a trienar na sexta-feira, às 10h30.

O Rio Ave-FC Porto está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio dos Arcos, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.