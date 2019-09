Tancos. Arguidos estão a ser notificados

Veja também:



A Procuradoria Geral da República tem mantido o silêncio sobre os desenvolvimentos no caso das armas de Tancos, mas a Renascença apurou que os arguidos estão a ser notificados nesta quinta-feira de manhã das acusações no processo.

Da parte da tarde, os advogados vão conhecer o teor dessas acusações.

Um dos acusados no processo deve ser o ex-ministro da Defesa Nacional José Azeredo Lopes, que está proibido de contactar com os outros arguidos, com o seu ex-chefe de gabinete e com o antigo chefe de Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte.

Quase três meses após a divulgação do furto das armas no paiol de Tancos, a PJ Militar revelou o aparecimento do material na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

Mas o achado terá sido encenado.

O caso conta com 25 arguidos e há sete suspeitos presos preventivamente, entre os quais o cabecilha do assalto.