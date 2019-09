Sporting soma primeira derrota na Champions de andebol

O Sporting perdeu, esta quinta-feira, frente ao IK Savehof, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

A formação leonina, que tinha vencido os dois primeiros jogos, contra o Presov e Eurofarm Rabotnik, perdeu na Suécia, frente ao agora líder do grupo C, por 29-24.

Com este resultado, o Sporting mantém o terceiro lugar, com os mesmos pontos que o CD Bidasoa Irun, que é segundo classificado e tem um jogo em atraso. Na próxima jornada, o Sporting recebe precisamente a formação espanhola, no Pavilhão João Rocha.