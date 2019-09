João Sousa vence "top-20" e está nos quartos de final em Chengdu

João Sousa garantiu presença nos quartos de final do Open de Chengdu, esta quinta-feira, ao somar uma grande vitória, nos "oitavos", sobre o canadiano Felix Auger-Aliassime, número 20 mundial, em três sets, pelos parciais de 6-4, 6(5)-7 e 6-4.

O melhor tenista português de sempre, atual 62.º colocado do "ranking" ATP, foi sempre mais perigoso no primeiro parcial, não tendo tido de salvar qualquer ponto de "break" e conseguindo disputar quatro serviços de segundo cabeça-de-série do torneio. Ganhou um deles, o que lhe permitiu vencer o set.

No segundo parcial, os dois tenistas venceram todos os respetivos serviços, sem disputa de pontos de "break", até ao "tie break". Aí, com oportunidade de fechar logo o jogo, João Sousa cedeu e permitiu a vitória a Auger-Aliassime.

Porém, o vimaranense não se deixou abalar pela contrariedade e, no terceiro set, voltou a apresentar-se mais forte que o seu adversário. Mais uma vez, nunca foi "apertado" quando serviu e conseguiu discutir dois pontos de "break". Bastou a João Sousa quebrar uma vez o serviço de Auger-Aliassime para fechar o encontro, ao fim de 2h10, e seguir para os oitavos de final.

Na terceira ronda do torneio ATP 250 chinês, Sousa terá pela frente o vencedor do encontro entre o sérvio Dusan Lajovic, número 29 da hierarquia mundial, e o sul-africano Lloyd Harris, número 111.

[notícia corrigida às 11h47 - João Sousa apurou-se para os quartos de final]