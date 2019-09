ATP conclui que Kyrgios precisa de acompanhamento psicológico e suspende o australiano

Acabou a margem de Nick Kyrgios no ATP Tour. As sucessivas violações ao Código de Conduta motivaram abertura de um processo disciplinar e o tenista australiano foi banido do circuito mundial por quatro meses, sendo que a pena fica suspensa durante meio ano.

Se o australiano cometer alguma falta nos próximos seis meses ficará 16 semanas sem competir em torneios organizados pelo ATP. No entanto, para ter direito aos seis meses de "liberdade condicional", Kyrgios tem de aceitar o cumprimento de uma série de exigências do ATP.

Desde logo, não pode insultar ou agredir árbitros, espectadores ou qualquer pessoa presente no "court" ou nas bancadas. Não pode ter comportamentos antidesportivos, como cuspir na direção de árbitros ou espectadores, nem pode fazer gestos obscenos.

Além disso, tem de aceitar ser acompanhado por um "mental coach" durante os torneios e por um especialista em comportamento nos meses em que não está a competir.

Kyrgios foi ainda multado em 23 mil euros. A coima funciona como uma caução. Se o jogador cumprir com o exigido pelo ATP no próximo meio ano também é reembolsado. Nick Kyrgios é o "bad boy" do circuito mundial.

O tenista, de 24 anos, tem cinco dias para apresentar recurso da decisão do ATO. O jogador ocupa o lugar 27 do "ranking" mundial.