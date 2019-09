Quase 30 mil eleitores no estrangeiro já votaram

Perto de 30 mil eleitores residentes no estrangeiro já enviaram o seu voto, por via postal, para as eleições de 06 de outubro, ultrapassando os 28.354 votos registados pelos emigrantes portugueses nas anteriores legislativas, segundo dados oficiais.

Segundo o relatório diário da secretaria geral do Ministério da Administração Interna sobre o atual processo eleitoral, foram rececionadas até quarta-feira 29.716 cartas de resposta, remetidas pelos eleitores residentes no estrangeiro.

O maior número de votos por via postal é oriundo da Europa (27.862), seguindo-se a América (1.719), Ásia e Oceânia (71) e África (64).

Para votar por via postal neste ato eleitoral estão inscritos 1.464.514 eleitores: 895.386 no círculo Europa e 569.128 no círculo Fora da Europa.

Esta é a primeira vez que foi dada aos emigrantes a opção entre o voto por correspondência e o voto presencial, sendo que, dos 1.466.750 eleitores registados, apenas 2.242 (0,15%) escolheram votar diretamente nas urnas, normalmente situadas nos consulados.

No ano passado também foi aprovado o recenseamento automático dos portugueses residentes no estrangeiro, que permitiu alargar o número de eleitores de cerca de 300 mil para 1,4 milhões.

Nas anteriores eleições legislativas, a 04 de outubro de 2015, estavam inscritos 242.852 portugueses residentes no estrangeiro, tendo votado por via postal 28.354 eleitores.

O voto dos emigrantes portugueses por via postal terá de ser expedido o mais tardar no dia da eleição (06 de outubro) e chegar à Assembleia de Recolha e Contagem, em Lisboa, o mais tardar até 16 de outubro.