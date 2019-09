“Os jovens não sabem nada do que era antes do 25 de abril, todos deviam ir votar”

Casada há mais de meio século, Maria Rosa, 74 anos, apoiou o marido em 1972, numa candidatura independente à Junta de Freguesia de Moimenta da Serra.

“O meu desejo era mudar isto tudo”, recorda, lamentando não ter podido votar no ano em que o marido, Vítor Reis, hoje com 75 anos, decidiu mudar o rumo da freguesia onde vivia. “Aos 28 anos achava que podia fazer algo diferente. Tentei a candidatura e disseram-me que não. Arranjei um advogado e foi ele que tratou da minha candidatura", recorda.

O processo não foi fácil "Houve muitos 'nãos'. Um dos motivos que apresentavam era que um dos membros da minha lista era solteiro. Tive sempre muitas visitas da PIDE a minha casa, até que a Câmara aceitou a minha candidatura, mas, mandou uma carta a todas as casas para votarem na lista A, que era a lista de confiança”, conta.

Vítor é hoje "um democrata que não está filiado em nenhum partido. Em 1972, queria que a freguesia de Moimenta da Serra, então com mil habitantes, tivesse saneamento básico e uma cabine telefónica, entre outros desejos que quase não podiam ser anunciados em campanha. “Toda a gente tinha medo de se meter nessas coisas por causa da PIDE. Eeles disseram-me 'você não pode distribuir panfletos'. Comecei a dizer aos amigos, nas tascas, e cada vez me fui apercebendo mais da gravidade daquilo em que me tinha metido, mas, pronto... Felizmente, ganhei as eleições”,



“As primeiras eleições autárquicas, dignas desse nome, realizaram- se a 12 de dezembro de 1976. Antes do 25 de Abril de 1974, só havia um partido político, a União Nacional, que apoiava o governo [Marcelo Caetano mudou a designação da UN para Ação Nacional Popular]. Os candidatos às eleições para as juntas de freguesia não passavam de elementos já nomeados”, esclarece Vítor Reis.

Do alto dos seus 75 anos de experiência, Vítor Reis pela aos jovens para que não abdiquem do que de mais valioso têm: “Irem votar para que não aconteça o que aconteceu antes do 25 de abril. isso está esquecido, todos os jovens deviam ir votar. Não votar, é dar hipótese de outros cavarem a nossa sepultura."