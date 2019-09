​Jerónimo de Sousa sobre Tancos. “Ninguém pode esconder a gravidade do que está em causa”

Veja também:

“Ninguém pode esconder a gravidade do que está em causa”, disse esta quinta-feira o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, em reação ao despacho de acusação do caso Tancos, que atribuiu vários crimes ao ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes.



Para Jerónimo de Sousa, se tivesse sido feito o que o PCP defendeu, concluir a investigação e só depois criar a comissão de inquérito, “a situação teria sido diferente”.

“Ninguém nos acompanhou nesta posição, incluindo o CDS. Não temos duas caras como o CDS. Seja qual for o Governo, do PSD/CDS ou do PS, a justiça tem de ter condições para trabalhar e apurar todas as responsabilidades”, declarou o líder do PCP.

É preciso “apurar todas as responsabilidades, em particular, as que resultam das gravíssimas acusações que são imputadas ao ex-ministro da Defesa. A justiça deve decidir”, sublinhou.

Jerónimo de Sousa considera que, se Azeredo Lopes for condenado, é preciso também apurar se o ex-ministro prestou ou não falsas declarações perante a comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos.