Cristas, rebanhos e leões. O lado b de um encontro de gerações em Viseu

“Está mais magra. Parece mais magra”, diz uma militante do CDS-PP a um grupo de outras, assim que a líder do partido entra numa das salas de um hotel de Viseu.



“Quando a encontram, vão ter com ela e é isso que lhe dizem. Ao vivo é melhor. Ao vivo e a cores”, remata uma outra, enquanto segura o prato com alguns dos produtos regionais do distrito, que serviram para ajudar a esperar por Assunção Cristas.

Ao vivo e a cores, os militantes do CDS-PP de Viseu - pouco mais de uma centena - viram chegar a uma unidade hoteleira da cidade a líder do partido, para participar naquilo a que a distrital definiu como encontro de gerações.

Assunção Cristas voltou a repetir algumas das ideias chave já transmitidas durante a manhã e tarde, no distrito vizinho de Vila Real, com enfoque na necessidade de conceder benefícios fiscais a cidadãos e empresas do interior do país. E enalteceu as qualidades de Hélder Amaral, o cabeça de lista pelo distrito, que segundo a líder do partido “provou uma extraordinária capacidade de se apaixonar pela política, no seu sentido mais nobre. De serviço à terra e ao país”.