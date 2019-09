CDU dividida. "Uma no cravo, outra na ferradura" sobre a governação do PS

Quase a chegar ao fim da primeira semana de campanha, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, admite que tem andado dividido entre dizer bem e dizer mal da governação do PS.

“É natural que nós valorizemos o que é de valorizar e há muita coisa a valorizar. Foram dados passos adiante de grande significado, seja em relação a salários, seja em relação a direitos sociais, seja em relação a direitos coletivos. Deram-se passos enormes, mas, simultaneamente, o Governo do PS, na ponta final, veio com peças profundamente negativas que ensombram esses avanços”, justifica Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral comunista faz estas declarações ao final de quarta-feira, num dia em que tinha visto bons exemplos - uma unidade de produção de cogumelos e as boas condições de trabalho no Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. Esta quinta-feira, Jerónimo foi ao Centro de Saúde da Amora, no Seixal, mostrar que faltam médicos e que as instalações das unidades de saúde precisam de manutençãon - o lado bom e o lado mau da governação.

Em todas as oportunidades, o rosto mais visível da CDU dá força à ideia de que as legislativas não são para eleger um primeiro-ministro, mas sim deputados. E "puxa dos galões" para enumerar as muitas medidas postas em prática durante a legislatura que, garante, tiveram o cunho do PCP e do Partido Ecologista "Os Verdes".

Numa altura em que a crispação entre PS e Bloco de Esquerda tem sido indisfarçável, Jerónimo de Sousa prefere “não se meter nisso”. Vai distribuindo críticas à anterior governação PSD/CDS acrescentando, vezes sem conta, que o “PS não pode ficar de mãos livres”.

Jerónimo de Sousa apela ao voto na CDU porque “é preciso continuar em frente e não voltar para trás”.