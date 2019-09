Catarina Martins. Será muito grave concluir que "responsáveis políticos mentiram"

Veja também:

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considera “muito grave” concluir que responsáveis políticos mentiram na comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos.



O BE queria o assunto fora da campanha, mas deu não teve alternativa e comentou as acusações “relevantes” que são feitas ao antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes.

À margem de uma visita ao centro de saúde na Moita, no distrito de Setúbal, Catarina Martins considerou que as acusações feitas, caso se confirmem, são muito graves.

“Há factos que são agora revelados nesta acusação do Ministério Público que foram negados na comissão de inquérito e isso parece-nos muito grave. Queremos que a justiça faça o seu caminho, na democracia ninguém está acima da lei e será grave também se tiver sido negada à comissão a verdade dos factos. E isso também é crime”, afirma a líder bloquista.

Declarações feitas na Moita por Catarina Martins que, depois de ontem ter considerado que este não é um assunto de campanha, mudou hoje de discurso, mas espera que a corrida eleitoral não seja dominada por casos.

“Seguramente que, numas eleições para a Assembleia da República, saber se a Assembleia da República é respeitada ou não, saber se o que é dito numa comissão de inquérito por um responsável político é certo ou não, se há abuso de poder ou não, é sempre relevante. Mas o que eu também espero é que estas eleições não sejam só sobre um caso”, declarou a líder do Bloco de Esquerda.

O caso de Tancos dominou o dia de campanha, depois de o despacho de acusação do Ministério Público ter sido revelado, com Rui Rio e António Costa a trocarem acusações.

O presidente do PSD, Rui Rio, considera “pouco crível” que António Costa não soubesse do encobrimento sobre Tancos, dizendo que “tudo leva a crer” que exista uma encenação do Governo para que saíssem notícias envolvendo o Presidente da República.



O primeiro-ministro e líder do PS já respondeu. António Costa diz que Rui Rio "envergonha-se a si próprio" e "atingiu a dignidade da campanha eleitoral".