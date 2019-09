Catarina Martins. ​“Estamos aqui para acabar com o medo”

Com a chegada ao Tribunal Constitucional do pedido de fiscalização sucessiva às alterações à lei laboral, o tema da precariedade já tinha marcado o dia e não fugiu do discurso da noite de campanha, em Faro. Uma questão que merece as críticas da líder bloquista, que vê nas alterações à lei laboral um “erro de governação socialista” a reverter.

“Combater a precariedade, combater o trabalho temporário é a primeira forma de garantir a democracia. Uma democracia a sério não se quer com medo. A precariedade é medo e nós estamos aqui para acabar com o medo”.

O Bloco de Esquerda (BE) quer por fim ao medo do trabalho precário. A prioridade é apontada por Catarina Martins que, em Faro, prometeu esta quarta-feira lutar contra o que considera ser uma ameaça à democracia.

“O Tribunal Constitucional, em 2008, não permitiu o alargamento do período experimental, o governo acha agora que pode permitir porque é para jovens e desempregados de longa duração, mas nada nos diz que os jovens e os desempregados são menos do que qualquer outro cidadão ou cidadã deste país.”

Mas, nem só de “precariedade” se fez a noite do Bloco. A economia, também, entrou na “ementa” no primeiro jantar-comício de campanha eleitoral com Mariana Mortágua a lembrar que o “modelo de crescimento económico” está “errado”. A fórmula tem de ser outra, diz a figura do BE que quer outra solução para o país.

“Se queremos de sair desta armadilha não precisamos de vistos gold nem vistos green. Sim, precisamos de uma política industrial, mas, desta vez, temos de pensar nas alterações climáticas”, resumiu a economista que, no entanto, recusa-se a ser "o Centeno" do BE.