Manuel Mota apita o Sporting-Rio Ave

Manuel Mota é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem para apitar o Sporting-Rio Ave, desta noite, em Alvalade. Será assistido por Jorge Fernandes e Luciano Maia. O quatro árbitro é Dinis Gorjão, num jogo em que não há videoárbitro, como acontece em todas as partidas da fase de grupos da Taça da Liga.

As duas equipas reencontram-se 26 dias depois do Rio Ave ter batido o Sporting, em Alvalade, para o campeonato. Marcel Keizer foi despedido após essa derrota e Leonel Pontes, que sucedeu ao holandês, deverá fazer hoje o último jogo como treinador dos leões. Silas é a solução encontrada por Frederico Varandas e já deverá orientar a equipa na Vila das Aves, na segunda-feira, no jogo da 7.ª jornada da I Liga.

O Sporting-Rio Ave, a contar para a 1.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga, está marcado para as 21h00. Jogo com acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.