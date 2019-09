Jorge Jesus: "Em Portugal, passam os dias todos a falar do árbitro. De futebol, falam zero"

Jorge Jesus teceu críticas à forma como se encara o futebol, nos media portugueses. Na opinião do treinador do Flamengo, em Portugal, só se fala de árbitros e dos três grandes. "De futebol, zero", afirma.

Questionado, em conferência de imprensa, na madrugada desta quinta-feira, sobre as diferenças entre os meios de informação desportivos no Brasil e em Portugal, o técnico português criticou os compatriotas.

"Em Portugal, tem vários jornais diários desportivos que têm de vender, então tem de haver notícias desportivas, umas verdadeiras outras não. Todas as televisões em Portugal, o dia todo, a falar sobre os três grandes, Benfica, FC Porto e Sporting. Em Portugal, fala-se muito do árbitro. Passa-se os dias todos a falar do árbitro, a mostrar a jogada, que era penálti, que não era penálti. De futebol não falam quase nada, zero. Arbitragens é todos os dias", comentou.

Jorge Jesus elogiou o facto de os media brasileiros não terem "esse vício" de falar das decisões arbitrais. "Também falam da arbitragem, mas passam por cima. Falam do jogo, o que é que o treinador fez bem ou não, se meteu aquele, se devia ter feito ou aquilo, coisas do futebol. Dou-vos parabéns, porque vocês falam do futebol. As coisas que não interessam que às vezes também acontecem no futebol não as devemos projetar. Gosto da forma como vocês falam do jogo", enalteceu.

Para facilitar a comparação entre Portugal e Brasil, Jesus deu o exemplo dos painéis de debate de futebol, em que os três grandes são os únicos representados e o futebol, diz ele, passa para segundo plano:

"Há um painel, como aqui há, de quatro, cinco pessoas a falar de futebol. Mas aqui [Brasil], falam de futebol. Lá [em Portugal], há três pessoas: um é do Sporting, um é do Benfica e outro é do Porto. E cada um tem de defender o seu clube. Cada um defende o seu clube, mas de futebol zero."