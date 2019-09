João Henriques. “Batemos o pé ao FC Porto"

O treinador do Santa Clara considera que a sua equipa fez um “jogo extraordinário” contra o FC Porto para a Taça da Liga.

João Henriques acrescenta que “nunca é boa altura para sofrer golos, ainda para mais com toda a injustiça. Ir para o intervalo a perder com um golo de bola parada, praticamente no último segundo, foi sentido no balneário”.

O técnico insular refere que “demos grande resposta na segunda parte”.

“O Santa Clara fez um jogo extraordinário e, com um pouco mais de sorte, poderia ter saído com outro resultado. Tivemos oportunidades, mas não conseguimos finalizar e isso foi penalizador”, salientou, em declarações à Sporttv.

Henriques resume: “Batemos o pé ao FC Porto, com oito/nove alterações. Temos toda a confiança nos 27 jogadores. Viemos para ganhar com os jogadores que entraram. Não tivemos a sorte do jogo, mas deu-nos uma garantia: os 27 jogadores do plantel estão aptos a defrontar qualquer equipa.”

Com a derrota na primeira jornada da Taça da Liga, as contas ficam “mais difíceis”.

O FC Porto venceu o Santa Clara por 1-0, com golo de Diogo Leite.